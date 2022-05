Jannik Sinner sfiderà Auger-Aliassime agli ottavi di Madrid. I precedenti, si lotta per la top-10 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Jannik Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano, capace di surclassare l’australiano Alex de Minaur al secondo turno, se la dovrà vedere contro il formidabile canadese sulla terra rossa della capitale spagnola. L’altoatesino tornerà in campo giovedì 5 maggio per il complicato incrocio contro il nordamericano, capace di liquidare il cileno Cristian Garin in due set. ATP Madrid, Jannik Sinner surclassa De Minaur, festeggia la 100ma vittoria e accede agli ottavi Si preannuncia una sfida particolarmente vibrante, appassionante e equilibrata. Il numero 12 del ranking ATP sfiderà il numero 10 al mondo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022)affronterà Felixdi finale del Masters 1000 di. Il tennista italiano, capace di surclassare l’australiano Alex de Minaur al secondo turno, se la dovrà vedere contro il formidabile canadese sulla terra rossa della capitale spagnola. L’altoatesino tornerà in campo giovedì 5 maggio per il complicato incrocio contro il nordamericano, capace di liquidare il cileno Cristian Garin in due set. ATPsurclassa De Minaur, festeggia la 100ma vittoria e accedeSi preannuncia una sfida particolarmente vibrante, appassionante e equilibrata. Il numero 12 del ranking ATPil numero 10 al mondo, ...

WeAreTennisITA : Oggi a Madrid tornano in campo i golden boy del tennis azzurro, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ?? Cilic ?? Zverev E… - SuperTennisTv : Anche Jannik negli ottavi di Madrid! ?? #Sinner ha la meglio sull'australiano De Minaur per 6-4 6-1 ?? #tennis |… - FiorinoLuca : Jannik Sinner entra nel club degli italiani con almeno 100 vittorie a livello ATP nell'Era Open. - RobertoGueli : RT @federtennis: ?? #SINNER ?? Jannik accede agli ottavi del #MMOPEN battendo De Minaur 6-4 6-1! #stayFIT | #tennis @janniksin https://t.… - aribaus : RT @AlePasquetti: Jannik per favore smettila di bullizzare De Minaur ormai avrà gli incubi #Sinner -