Delpini: “Al Centro NeMO per dare una svolta alla storia delle malattie neuromuscolari” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, al termine della sua visita al Centro Clinico NeMO, spiega l’importanza dell’impegno di medici e operatori sanitari nella lotta alle malattie neuromuscolari come SLA, SMA e Distrofie Muscolari. Durante la sua visita l’arcivescovo ha potuto incontrare e dare conforto a diversi pazienti ricoverati nel Centro. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – L’arcivescovo di Milano, Mario, al termine della sua visita alClinico, spiega l’importanza dell’impegno di medici e operatori sanitari nella lotta allecome SLA, SMA e Distrofie Muscolari. Durante la sua visita l’arcivescovo ha potuto incontrare econforto a diversi pazienti ricoverati nel. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

italiaserait : Delpini: “Al Centro NeMO per dare una svolta alla storia delle malattie neuromuscolari” - LocalPage3 : Delpini: 'Al Centro NeMO per dare una svolta alla storia delle malattie neuromuscolari' - italiaserait : Delpini: “Al Centro NeMO ho incontrato sorrisi” - italiaserait : L’arcivescovo Delpini in visita al Centro Clinico NeMO - LocalPage3 : Delpini: 'Al Centro NeMO ho incontrato sorrisi' -