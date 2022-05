WWE: C’è una nuova “parola proibita” nella lista di Vince McMahon (Di martedì 3 maggio 2022) Come in molti sanno, la WWE ha una lista di “parole proibite” che Vince McMahon non vuole vengano pronunciate nei suoi programmi televisivi. Più di 30 fra queste parole sono state confermate da Dave Meltzer del Wrestling Observer, e sono per la maggior parte termini da cui la compagnia si vuole discostare per la loro connotazione violenta (kill, strangle, murder), o per il loro far parte del glossario del wrestling (wrestling/wrestler, belt, strap, kayfabe). The Forbidden Word Durante l’ultima puntata di Wrestling Observer Radio, Meltzer ha rivelato che alla lista si è aggiunto il termine non-title. Il vocabolo in questione è utilizzato quando un campione lotta in un incontro senza titolo in palio, situazione per cui la WWE ha preferito, negli ultimi anni, utilizzare il termine contender match. Leggi su zonawrestling (Di martedì 3 maggio 2022) Come in molti sanno, la WWE ha unadi “parole proibite” chenon vuole vengano pronunciate nei suoi programmi televisivi. Più di 30 fra queste parole sono state confermate da Dave Meltzer del Wrestling Observer, e sono per la maggior parte termini da cui la compagnia si vuole discostare per la loro connotazione violenta (kill, strangle, murder), o per il loro far parte del glossario del wrestling (wrestling/wrestler, belt, strap, kayfabe). The Forbidden Word Durante l’ultima puntata di Wrestling Observer Radio, Meltzer ha rivelato che allasi è aggiunto il termine non-title. Il vocabolo in questione è utilizzato quando un campione lotta in un incontro senza titolo in palio, situazione per cui la WWE ha preferito, negli ultimi anni, utilizzare il termine contender match.

