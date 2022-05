Met Gala 2022, Blake Lively è un omaggio a New York (e a Serena van der Woodsen) (Di martedì 3 maggio 2022) L’ex volto di Gossip Girl ha incantato il Red Carpet del Met Gala 2022. Blake Lively, che conduceva l’evento insieme al marito Ryan Reynolds, ha indossato un Versace, che a un tratto ha cambiato colore. Vi raccomandiamo... Eco-friendly e griffata Gucci: tutto sul look di Billie Eilish al Met Gala 2022 L’attrice è infatti arrivata con un abito a colonna sulle tonalità del rosa, ricamato con cristalli e pelle color rame metallizzato. Una volta sulle famose scale del Met, ha rivelato un secondo outfit turchese, togliendo il grande fiocco e scoprendo un’altra lunga gonna. La trasformazione dell’abito ha simboleggiato quella della Statua della Libertà di New York che, negli anni, da bronzo è diventata verde ... Leggi su diredonna (Di martedì 3 maggio 2022) L’ex volto di Gossip Girl ha incantato il Red Carpet del Met, che conduceva l’evento insieme al marito Ryan Reynolds, ha indossato un Versace, che a un tratto ha cambiato colore. Vi raccomandiamo... Eco-friendly e griffata Gucci: tutto sul look di Billie Eilish al MetL’attrice è infatti arrivata con un abito a colonna sulle tonalità del rosa, ricamato con cristalli e pelle color rame metallizzato. Una volta sulle famose scale del Met, ha rivelato un secondo outfit turchese, togliendo il grande fiocco e scoprendo un’altra lunga gonna. La trasformazione dell’abito ha simboleggiato quella della Statua della Libertà di Newche, negli anni, da bronzo è diventata verde ...

