Juventus, accordo con l’agente di Milinkovic-Savic (Di martedì 3 maggio 2022) Stando a varie fonti, la Juventus e Milinkovic-Savic sarebbero d’accordo sull’ingaggio. Il serbo potrebbe avvicinarsi a Torino Mateja Kezman – agente di Sergej Milinkovic-Savic – e la Juventus sarebbero d’accordo sull’ingaggio. Tuona così la Gazzetta dello sport, che parla di come le due parti sarebbero vicinissime. Manca però l’accordo con la Lazio e Claudio Lotito. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Stando a varie fonti, lasarebbero d’sull’ingaggio. Il serbo potrebbe avvicinarsi a Torino Mateja Kezman – agente di Sergej– e lasarebbero d’sull’ingaggio. Tuona così la Gazzetta dello sport, che parla di come le due parti sarebbero vicinissime. Manca però l’con la Lazio e Claudio Lotito. L'articolo

Advertising

FalquiLuigi : RT @MirabellaIacopo: #MilinkovicSavic sempre più lontano dalla #Lazio. Ci sarebbe già un accordo di massima tra il giocatore e la #Juventus… - yassa9898 : RT @SCUtweet: La Gazzetta dello Sport ?? #MilinkovicSavic in cima alla lista di #Allegri: la #Lazio è pronta alla cessione per 70 milioni (… - SalvaB11 : RT @SCUtweet: La Gazzetta dello Sport ?? #MilinkovicSavic in cima alla lista di #Allegri: la #Lazio è pronta alla cessione per 70 milioni (… - donbeppemarotta : @GiampieroFranc3 @alfonso19832 @pasqlaragione non sono d’accordo. Era palese la preferenza del giocatore nei confro… - AndreaM16941698 : @86_longo Dimentichi la Juventus con cui ha già un accordo per un quinquennale a 4 più bonus. -