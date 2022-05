Eurovision Song Contest 2022, l’Italia a caccia del bis: tutti i vincitori della kermesse prima dei Maneskin (Di martedì 3 maggio 2022) Il countdown in vista dell’Eurovision Song Contest 2022 sta per terminare. Il festival internazionale si svolgerà a partire da martedì 10 maggio 2022 e sancirà quale dei 40 cantanti e gruppi in gara sarà in grado di succedere alla vittoria della scorso maggio dei Maneskin. In pole position nei pronostici dei bookmakers sembrano esserci proprio i nostri Mahmood e Blanco, gli artisti vincitori del Festival di Sanremo con la loro hit dal titolo di Brividi che vanno a caccia di uno storico bis per il nostro Paese. L’impresa non ci è riuscita dopo le sensazionali vittorie di Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno e chissà che questa volta non possa essere quella buona grazie al calore ed all’entusiasmo della città di Torino, il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 maggio 2022) Il countdown in vista dell’sta per terminare. Il festival internazionale si svolgerà a partire da martedì 10 maggioe sancirà quale dei 40 cantanti e gruppi in gara sarà in grado di succedere alla vittoriascorso maggio dei. In pole position nei pronostici dei bookmakers sembrano esserci proprio i nostri Mahmood e Blanco, gli artistidel Festival di Sanremo con la loro hit dal titolo di Brividi che vanno adi uno storico bis per il nostro Paese. L’impresa non ci è riuscita dopo le sensazionali vittorie di Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno e chissà che questa volta non possa essere quella buona grazie al calore ed all’entusiasmocittà di Torino, il ...

