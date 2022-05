Boris Johnson al Parlamento ucraino | «Vi aiuteremo contro l’aggressione barbarica di Putin» – Il video

(Di martedì 3 maggio 2022) «I vostri figli e nipoti diranno che gli ucraini hanno insegnato al mondo che la forza bruta di un aggressore non conta nullala forza morale di un popolo determinato a essere libero». Queste le parole che il presidente britannicoha deciso di rivolgere aldurante il collegamento avvenuto da Londra. «Quello che il Regno Unito sta facendo – e ha fatto dall’inizio della crisi – è guidare il mondo nell’aiutare gli ucraini a proteggersi daldi Vladimir». Come già anticipato ieri, 2 maggio, il primo ministro del Regno Unito ha ricalcato il celebre discorso di Winston Churchill alla Camera dei Comuni britannica nel 1940, così come aveva fatto anche Volodomyr Zelensky rivolgendosi ai ...

Queste le parole che il presidente britannicoha deciso di rivolgere al parlamento ucraino durante il collegamento avvenuto da Londra. "Quello che il Regno Unito sta facendo - e ha ...Lo ha dichiarato il primo ministro britannico,, in un'intervista rilasciata al programma 'Good Morning Britain' su Itv nel giorno in cui parlerà al Parlamento ucraino. 'Ciò che il Regno ... Boris Johnson al Parlamento di Kiev: "Per l'Ucraina è l'ora più bella, per la sua indipendenza e la libertà" Queste le parole del primo ministro inglese Boris Johnson in una intervista concessa alla trasmissione 'Good Morning Britain' sul canale Itv Il governo britannico non cerca "alcun esito" diverso da ...Il partito del Labour britannico ha chiesto pubblicamente a Rishi Sunak, Cancelliere di Boris Johnson, ex consulente di Goldman Sachs, uomo di origine indiane ma più volte in lizza per succedere ...