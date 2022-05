“TOCCATO IL FONDO” | L’INTERVISTA MONOLOGO DI RETE 4 A SERGEJ LAVROV CREA UN CASO

(Di lunedì 2 maggio 2022) Sergei, ministro degli Esteri della Russia, è stato intervistato a Zona Bianca su4. Si tratta della prima intervista concessa daad una tv europea. Intervista o? Sui social è scoppiato l’ennesimo polverone: a detta di molti è stata pura propaganda per la Russia, senza un contraddittorio. Alcuni utenti hanno sentenziato che è stato “il” del giornalismo italiano, già nell’occhio del ciclone per il racconto del conflitto in Ucraina, basti citare ildelle numerose ospitate del filo putiniano Alessandro Orsini a CartaBianca su Rai3. Ecco alcune delle principali dichiarazioni di, riportate dal Corriere della Sera. – «Non vogliamo rovesciare Zelensky. Non puntiamo a un cambio di regime a Kiev, questa è ...

RocchiAdriana1 : RT @OrioliPaolo: Direi che con il monologo di Lavrov sulla TV italiana abbiamo definitivamente toccato il fondo. Alla fine gli hanno anche… - Emmuzza5 : RT @piercamillo: Con il monologo di Lavrov su #ZonaBianca si è toccato il fondo. Abbiamo permesso a un criminale di guerra di spargere fals… - atlantidelibri : RT @piercamillo: Con il monologo di Lavrov su #ZonaBianca si è toccato il fondo. Abbiamo permesso a un criminale di guerra di spargere fals… - Gordian772 : RT @piercamillo: Con il monologo di Lavrov su #ZonaBianca si è toccato il fondo. Abbiamo permesso a un criminale di guerra di spargere fals… - cristianovilla9 : RT @crown_karl: @flaminiasabate1 Abbiamo veramente toccato il fondo! Ma in Italia nessuno ne paga mai le conseguenze -

