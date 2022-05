Clementino Made in Sud stasera 2 Maggio: salta la conduzione, l'annuncio (Di lunedì 2 maggio 2022) Made in Sud sta ottenendo grandi risultati in termini di ascolti tv anche grazie alla coppia di conduttori formata da Lorella Boccia e Clementino. La puntata del programma che andrà in onda questa sera, martedì 2 Maggio 2022, però, sarà orfana del noto rapper: scopriamo qual è il motivo per cui l'artista non sarà presente in questa puntata dello show. Made in Sud stasera: Clementino da forfait La presenza di Clementino alle redini di Made in Sud sta portando grande fortuna al programma che, infatti, viene visto ogni settimana da molti telespettatori. Purtroppo però il noto rapper dovrà dare forfait per la puntata in onda questa sera a causa del Covid. L'artista ha infatti dovuto annullare numerosi impegni a causa della positività al virus e tra questi ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 2 maggio 2022)in Sud sta ottenendo grandi risultati in termini di ascolti tv anche grazie alla coppia di conduttori formata da Lorella Boccia e. La puntata del programma che andrà in onda questa sera, martedì 22022, però, sarà orfana del noto rapper: scopriamo qual è il motivo per cui l'artista non sarà presente in questa puntata dello show.in Sudda forfait La presenza dialle redini diin Sud sta portando grande fortuna al programma che, infatti, viene visto ogni settimana da molti telespettatori. Purtroppo però il noto rapper dovrà dare forfait per la puntata in onda questa sera a causa del Covid. L'artista ha infatti dovuto annullare numerosi impegni a causa della positività al virus e tra questi ...

Parpiglia : RT @tvblogit: Made in Sud, stasera Clementino non ci sarà - occhio_notizie : Clementino è positivo al Covid. Stasera non ci sarà al timone di Made in Sud. Al suo posto un volto noto del mondo… - News24_it : Clementino positivo al Covid, non sarà a Made in Sud: ecco il conduttore che lo sostituirà - - VesuvioLive : Clementino ha il covid e non sarà a Made in Sud: “Picco massimo. Non lo meritavo” - SerieTvserie : Made in Sud, stasera Clementino non ci sarà -