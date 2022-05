Assegno unico universale Inps: come funziona, a chi spetta, importi (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Crescere un figlio è una sfida bellissima e impegnativa al tempo stesso. Un cammino che va portato avanti giorno dopo giorno, che richiede tempo, amore, ma in molti casi anche un aiuto economico. Per sostenere concretamente le famiglie con figli, Inps ha istituito l'Assegno unico universale. La nuova misura economica in vigore da marzo 2022 è 'Unica' e 'universale' perché sostituisce e unifica alcune delle attuali agevolazioni per il sostegno delle famiglie e può essere richiesta da tutte le famiglie con figli a carico, residenti e domiciliate in Italia. Nei primi quattro mesi dall'entrata in vigore dell'Auu sono stati richiesti assegni per circa 7,5 milioni di figli: un dato che la dice lunga su come la misura sia stata accolta favorevolmente dalle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Crescere un figlio è una sfida bellissima e impegnativa al tempo stesso. Un cammino che va portato avanti giorno dopo giorno, che richiede tempo, amore, ma in molti casi anche un aiuto economico. Per sostenere concretamente le famiglie con figli,ha istituito l'. La nuova misura economica in vigore da marzo 2022 è 'Unica' e '' perché sostituisce e unifica alcune delle attuali agevolazioni per il sostegno delle famiglie e può essere richiesta da tutte le famiglie con figli a carico, residenti e domiciliate in Italia. Nei primi quattro mesi dall'entrata in vigore dell'Auu sono stati richiesti assegni per circa 7,5 milioni di figli: un dato che la dice lunga sula misura sia stata accolta favorevolmente dalle ...

