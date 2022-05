Putin, i due figli maschi segreti avuti dall’amante Alina Kabaeva: «Hanno 3 e 7 anni, il più grande è nato in Svizzera» (Di domenica 1 maggio 2022) Vladimir Putin avrebbe due figli segreti, entrambi maschi, nati dalla relazione con la sua presunta amante Alina Kabaeva. I due bambini avrebbero 7 e 3 anni, con il primo nato nel 2015 in una clinica in Svizzera mentre il secondo sarebbe venuto al mondo nel 2019 a Mosca. Il leader russo, che quest’anno compirà 70 anni, ha da sempre negato la relazione emersa nel 2007 con la ginnasta 38enne, medaglia d’oro olimpica. Secondo i rumors che si inseguono da anni Putin avrebbe nascosto la sua famiglia segreta agli elettori e non sarebbe stato presenta a nessuna delle due nascite. Putin, i due figli segreti A lanciare l’indiscrezione è il ... Leggi su blog.libero (Di domenica 1 maggio 2022) Vladimiravrebbe due, entrambi, nati dalla relazione con la sua presunta amante. I due bambini avrebbero 7 e 3, con il primonel 2015 in una clinica inmentre il secondo sarebbe venuto al mondo nel 2019 a Mosca. Il leader russo, che quest’anno compirà 70, ha da sempre negato la relazione emersa nel 2007 con la ginnasta 38enne, medaglia d’oro olimpica. Secondo i rumors che si inseguono daavrebbe nascosto la sua famiglia segreta agli elettori e non sarebbe stato presenta a nessuna delle due nascite., i dueA lanciare l’indiscrezione è il ...

