Io questa guerra non la voglio! (Di venerdì 29 aprile 2022) di LiberaVox. Via libera alla seconda tranche di armi italiane all’Ucraina. Il decreto – siglato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, insieme a Luigi Di Maio (Esteri) e Daniele Franco (Economia) – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Secretata, invece, la lista delle armi inviate a Kiev, dove è stato posto il vincolo della segretezza. Leggi su freeskipper (Di venerdì 29 aprile 2022) di LiberaVox. Via libera alla seconda tranche di armi italiane all’Ucraina. Il decreto – siglato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, insieme a Luigi Di Maio (Esteri) e Daniele Franco (Economia) – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Secretata, invece, la lista delle armi inviate a Kiev, dove è stato posto il vincolo della segretezza.

RaiTre : “Cessate il fuoco significa negoziati, significa salvare i bambini, fermiamo questa guerra prima che sia troppo tar… - GuidoDeMartini : ?? SPERANZA PROSEGUE NELLA SUA GUERRA SOLITARIA ????”non è un liberi tutti” ????”restiamo con i piedi per terra” ????”i m… - RaiTre : 'Piazze come questa possono cambiare le cose, piazze come queste possono fare miracoli. Bisogna essere umani diciam… - agnello_mario : RT @agnello_mario: @Agenzia_Italia Quando al PD si renderanno conto di quali sono i veri obbiettivi di questa guerra regionale tra due fero… - BlueeWingsss : @Simo8868282852 @TatiUdaci Non si tratta di nessun coperchio, ma semplicemente di una verità che oggi viene nascost… -