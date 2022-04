Il processo a Patrick Zaki è stato rinviato al prossimo 21 giugno

(Di martedì 5 aprile 2022) Il tribunale di Mansura, in Egitto, haal21ila carico di, lo studente egiziano dell’università di Bologna che eradetenuto in Egitto dal febbraio del 2020 al dicembre del 2021 con

di Vincenzo Giardina e Brando Ricci ROMA - È stato aggiornato al 21 giugno, ila carico dello studente egizianoZaki : lo ha riferito all'agenzia Dire Riccardo Noury , portavoce dell'ong Amnesty International Italia. L'attivista, 31 anni da compiere, arrestato ...Ora l'Italia incoraggi l'Egitto sulla strada dei diritti" Le prime foto diZaky fuori dal carcere ...(ANSA) - MANSURA, 05 APR - È stato aggiornato al 21 giugno il processo a carico di Patrick Zaki in corso a Mansura: lo ha detto all'ANSA Marise, la sorella dello studente egiziano dell'Università di ...Roma, 5 apr. (askanews) - "Desta inevitabilmente una grande amarezza l' ennesimo rinvio del processo per Patrick Zaki in Egitto. Continua la lunga odissea di chi sta subendo una terribile ingiustizia ...