Giletti era in collegamento dalla stazione di Barra e non da Odessa? Quando la satira viene presa sul serio

Leggi su open.online

(Di martedì 5 aprile 2022) Il confine trae realtà in tempi di guerra si fa sempre più labile, soprattutto se la guerra, come nel caso del conflitto in corso tra Ucraina e Russia, si combatte anche a suon di disinformazione. Ad essere finito sotto la lente nelle ultime ore è stato Massimo, cheseconda metà di marzo si è recato aper documentare gli attacchi subiti dal Paese. Le sue dirette con il giubbotto anti-proiettile, e l’imprevista trasferta, hanno fatto molto discutere. Ma secondo alcuni, adnon sarebbe mai arrivato: le immagini che abbiamo visto arriverebbero da un quartiere napoletano, più precisamentedi. C’è un problema: hanno preso per vero un post satirico. Per chi ha ...