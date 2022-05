Guida all' acquisto - Perché lei | Fiat Panda 1 0 Hybrid City Life

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 4 aprile 2022) Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla: laè una vera e propria istituzione. Fin dal 1980, anno della sua comparsa sul mercato. Un progetto furbo e funzionale, che non ha età. E, ancora oggi, è la compagna ideale per chi ha bisogno di una macchina da città, ma non soltanto. La protagonista di questolei è la 1.0, mossa dal tre cilindri con elettrificazione leggera che, due anni fa, ha pensionato il leggendario Fire. Senza rimpianti. Confort e abitabilità. L'assetto non è particolarmente morbido, ma si avverte qualche fastidioso contraccolpo soltanto in corrispondenza dei tombini più profondi. Nella media l'insonorizzazione dell'abitacolo: finché si rimane a velocità cittadine e statali, nessun problema. Capitolo abitabilità: chi siede dietro può ...