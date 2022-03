Vladimir Putin | cosa sappiamo della sua vita privata

(Di mercoledì 2 marzo 2022) . I genitori, gli studi, l’ex moglie, le figlie e le sue passioni Sulladinon si sa molto se non ciò che viene veicolato dalla televisione russa ufficiale.è nato a Leningrado (l’attuale San Pietroburgo) l’8 ottobre 1952. La madre, Marija Ivanovna Šelomova (1911-1998), era un’operaia, mentre il padre,Spiridonovi?(1911-1999), all’inizio degli anni trenta fu sommergibilista nella marina militare sovietica. Durante la seconda guerra mondiale, suo padre fu arruolato dal NKVD in un gruppo di sabotatori. Due fratelli più anziani nacquero negli anni trenta; uno morì nei primi mesi di; il secondo morì di difterite durante l’assedio di Leningrado. Uno degli sport preferiti daè ...

Advertising

Adnkronos : #Anonymous ha attaccato Graceful, lo yacht di Vladimir Putin che vale 87 milioni di euro. #UkraineRussiaWar. - rtl1025 : ?? In una telefonata con il presidente francese Emmanuel #Macron, il presidente russo Vladimir #Putin si è impegnato… - robertosaviano : Per capire questa guerra bisogna osservare le dinamiche criminali. Al centro c'è il traffico di gas, oro, droga: gi… - andmar76 : RT @dottorbarbieri: ?????? Viktor Yanukovic, l'ex presidente ucraino filorusso deposto nel 2014 dai moti di Euromaidan, si trova a Minsk e il… - Peter_Triscio : RT @fdragoni: (AGI) - Roma, 2 mar. - Viktor Yanukovic, l'ex presidente ucraino filorusso deposto nel 2014 dai moti di Euromaidan, si trova… -

Ultime Notizie dalla rete : Vladimir Putin

Il Tempo

... in seguito alla sua mancata presa di posizione contro l'invasione dell'Ucraina da parte di( LO SPECIALE ). A comunicarlo è lo stesso teatro scaligero, che spiega come il ...Amico di lunga data di, dal gennaio del 2013 ha il passaporto russo Il suo silenzio stava facendo molto rumore nel mondo artistico e culturale francese. E così, a una settimana dall'...Stando a quanto raccontato da ‘Ukrayinska Pravda’, sulla base di quanto raccolto da fonti dell’intelligence ucraina, ai primi di febbraio il presidente Vladimir Putin avrebbe dato al leader ...Dal 24 febbraio 2022, quando è partita l’operazione militare russa per proteggere il Donbass e il presidente Vladimir Putin ha esortato le forze ucraine a consegnare le armi, l’azienda riceve decine ...