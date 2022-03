Ultime Notizie – Referendum eutanasia e cannabis, ecco perché sono inammissibili per la Consulta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Referendum sull’eutanasia in Italia, sulla cannabis e sulla responsabilità civile diretta dei magistrati, sono state depositate oggi le sentenze della Consulta con le quali i quesiti vengono dichiarati inammissibili. eutanasia – Per la Consulta è inammissibile la richiesta di Referendum sull’abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente) poiché, rendendo lecito l’omicidio di chiunque abbia prestato a tal fine un valido consenso, priva la vita della tutela minima richiesta dalla Costituzione. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 50 depositata oggi (redattore Franco Modugno) e anticipata con comunicato stampa del 15 febbraio 2022. Nella motivazione viene spiegato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022)sull’in Italia, sullae sulla responsabilità civile diretta dei magistrati,state depositate oggi le sentenze dellacon le quali i quesiti vengono dichiarati– Per laè inammissibile la richiesta disull’abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente) poiché, rendendo lecito l’omicidio di chiunque abbia prestato a tal fine un valido consenso, priva la vita della tutela minima richiesta dalla Costituzione. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 50 depositata oggi (redattore Franco Modugno) e anticipata con comunicato stampa del 15 febbraio 2022. Nella motivazione viene spiegato ...

