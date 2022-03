Roberta Caronia in “Giulietta”: dal 1 marzo al Teatro Sala Umberto (Di mercoledì 2 marzo 2022) TPE – Teatro Piemonte Europa propone la versione teatrale di Giulietta, l’unica opera narrativa di una certa consistenza pubblicata dal regista riminese, con la regia di Valter Malosti e l’interpretazione di una delle attrici più versatili e popolari della nuova generazione, Roberta Caronia, recentemente insignita del Premio della Critica Teatrale ANCT 2020. Giulietta è un racconto di cui Fellini stesso suggerì la stampa, in lingua tedesca, per l’editore svizzero Diogenes nel 1989. Si tratta della prima idea-soggetto di quello che nel 1965 diventerà il film Giulietta degli spiriti: un “trattamento”, ovvero la fase intermedia tra il soggetto e la sceneggiatura. Una sorta di film semilavorato. Scritto curiosamente tutto in soggettiva come un flusso di coscienza della protagonista. Valter ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) TPE –Piemonte Europa propone la versione teatrale di, l’unica opera narrativa di una certa consistenza pubblicata dal regista riminese, con la regia di Valter Malosti e l’interpretazione di una delle attrici più versatili e popolari della nuova generazione,, recentemente insignita del Premio della Critica Teatrale ANCT 2020.è un racconto di cui Fellini stesso suggerì la stampa, in lingua tedesca, per l’editore svizzero Diogenes nel 1989. Si tratta della prima idea-soggetto di quello che nel 1965 diventerà il filmdegli spiriti: un “trattamento”, ovvero la fase intermedia tra il soggetto e la sceneggiatura. Una sorta di film semilavorato. Scritto curiosamente tutto in soggettiva come un flusso di coscienza della protagonista. Valter ...

silviasignore : Teatro, Roberta Caronia in 'Giulietta' alla Sala Umberto di Roma - KaarloMarino : GIULIETTA di Federico Fellini interpretata da ROBERTA CARONIA - dazebao : Sala Umberto. Dal 1 al 6 marzo “Giulietta” con Roberta Caronia - silviasignore : “Giulietta” il racconto felliniano alla Sala Umberto. La favola psicanalitica con Roberta Caronia… - _PuntoZip_ : Roberta Caronia in Giulietta – dal 1 marzo in Sala Umberto -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Caronia Tutti gli eventi del weekend a Messina: dal mercatino del vinile a Sancho Panza Mostre e Libri sabato 26, dalle 16 alla Foro G gallery : finissage di 'Hypnosia' a cura di Roberta ... Relax domenica 27, a Caronia: Escursione alla Sughereta . Per prenotare qui . domenica 27, a Tusa: '...

Sala Umberto. Dal 1 al 6 marzo "Giulietta" con Roberta Caronia ... con la regia di Valter Malosti e l'interpretazione di una delle attrici più versatili e popolari della nuova generazione, Roberta Caronia, recentemente insignita del Premio della Critica Teatrale ...

Roberta Caronia in Giulietta dal 1 marzo in Sala Umberto - RomaDailyNews RomaDailyNews Roberta Caronia in “Giulietta” alla Sala Umberto Alla Sala Umberto fino al 6 marzo 2022 TPE – Teatro Piemonte Europa propone la versione teatrale di “Giulietta” con Roberta Caronia TPE – Teatro Piemonte Europa propone la versione teatrale di Giuliet ...

Teatro, Roberta Caronia in “Giulietta” alla Sala Umberto di Roma Roma, 28 feb. (askanews) - Roberta Caronia, recentemente insignita del Premio della Critica Teatrale ANCT 2020, interpreta la versione teatrale di Giulietta, in scena alla Sala Umberto dall'1 al 6 mar ...

Mostre e Libri sabato 26, dalle 16 alla Foro G gallery : finissage di 'Hypnosia' a cura di... Relax domenica 27, a: Escursione alla Sughereta . Per prenotare qui . domenica 27, a Tusa: '...... con la regia di Valter Malosti e l'interpretazione di una delle attrici più versatili e popolari della nuova generazione,, recentemente insignita del Premio della Critica Teatrale ...Alla Sala Umberto fino al 6 marzo 2022 TPE – Teatro Piemonte Europa propone la versione teatrale di “Giulietta” con Roberta Caronia TPE – Teatro Piemonte Europa propone la versione teatrale di Giuliet ...Roma, 28 feb. (askanews) - Roberta Caronia, recentemente insignita del Premio della Critica Teatrale ANCT 2020, interpreta la versione teatrale di Giulietta, in scena alla Sala Umberto dall'1 al 6 mar ...