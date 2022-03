Napoli, Osimhen punta il Milan: il bomber vuole sfatare un tabù (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’attaccante del Napoli Victor Osimhen mette il Milan nel mirino ed è intenzionato a sfatare un tabù. Il Napoli arriva carico alla sfida con il Milan, gli azzurri hanno abbandonato la scaramanzia e hanno sdoganato la parola scudetto. Napoli ci crede, il Maradona sarà sold-out allo stadio di fuorigrotta ritornano anche gli Ultras. Spalletti resta concentrato, sa che la partita contro il Milan è un Un match fondamentale che potrebbe portare gli azzurri ad allungare in vetta alla classifica. E per l’occasione ci vorrà il miglior Osimhen a caccia di un gol in casa che manca, ovviamente anche a causa del lungo infortunio, dal 17 ottobre contro il Torino. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, contro il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’attaccante delVictormette ilnel mirino ed è intenzionato aun. Ilarriva carico alla sfida con il, gli azzurri hanno abbandonato la scaramanzia e hanno sdoganato la parola scudetto.ci crede, il Maradona sarà sold-out allo stadio di fuorigrotta ritornano anche gli Ultras. Spalletti resta concentrato, sa che la partita contro ilè un Un match fondamentale che potrebbe portare gli azzurri ad allungare in vetta alla classifica. E per l’occasione ci vorrà il migliora caccia di un gol in casa che manca, ovviamente anche a causa del lungo infortunio, dal 17 ottobre contro il Torino. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, contro il ...

