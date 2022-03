Napoli-Milan: Lobotka, Spalletti ha già deciso. Dubbio Anguissa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Napoli-Milan con Stanislav Lobotka in campo è più di una prospettiva per Luciano Spalletti. Corriere dello Sport azzarda già una formazione, in cui lo slovacco è titolare dal primo minuto. Il rientro nei circa 12 minuti giocati con la Lazio ha fatto intravedere lo slovacco, che ora è pronto a riprendersi il posto in mediana. Secondo il quotidiano sportivo proprio la presenza di Lobotka dal primo minuto sarà le vera novità per la sfida del Napoli con il Milan, gara che si giocherà il 6 marzo alle ore 20.45 allo stadio Maradona. Anguissa verso il recupero per Napoli-Milan.Lo stadio sarà completamente gremito, con i biglietti che sono andati polverizzati poche ore dopo la vittoria con la Lazio. Sarà l’ennesima notte da ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 2 marzo 2022)con Stanislavin campo è più di una prospettiva per Luciano. Corriere dello Sport azzarda già una formazione, in cui lo slovacco è titolare dal primo minuto. Il rientro nei circa 12 minuti giocati con la Lazio ha fatto intravedere lo slovacco, che ora è pronto a riprendersi il posto in mediana. Secondo il quotidiano sportivo proprio la presenza didal primo minuto sarà le vera novità per la sfida delcon il, gara che si giocherà il 6 marzo alle ore 20.45 allo stadio Maradona.verso il recupero per.Lo stadio sarà completamente gremito, con i biglietti che sono andati polverizzati poche ore dopo la vittoria con la Lazio. Sarà l’ennesima notte da ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: '#Ibrahimovic sta meglio. Può tornare col Napoli? Non lo so, va valutato giorno per giorno. Questa sarà una… - pisto_gol : Nelle prime 8 partite del 2022 Napoli punti 18 Juventus 16 HVerona 16 Milan 15 Cagli… - Gazzetta_it : Milan, non c'è solo Udogie: dal gol tolto a Kessie col Napoli al 'dramma' Serra - Dalla_SerieA : Pioli: 'Milan migliore rispetto all'Inter. Nessuno pensava al Napoli' - - napolipiucom : Napoli-Milan: Lobotka, Spalletti ha già deciso. Dubbio Anguissa #CalcioNapoli #NapoliMilan #notiziecalcionapoli… -