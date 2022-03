La spremuta di melagrana per aiutare i piccoli pazienti del parto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale “SS. Annunziata” di Taranto, a combattere la loro malattia. Stamane la donazione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Masseria Fruttirossi, l’azienda di Castellaneta Marina leader italiana nella coltivazione e trasformazione del melograno, ha donato al Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale “SS. Annunziata” di Taranto, intitolato a Nadia Toffa, la prima di una serie di forniture di bottiglie di succo di melagrana. Le bottiglie sono state consegnate all’Associazione “Simba” che ha promosso l’iniziativa benefica, subito “sposata” dall’azienda; le volontarie e i volontari di Simba operano da anni a favore dei piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e di Oncoematologia Pediatrica “Nadia Toffa” del SS Annunziata, supportandone anche i familiari e i caregiver. È stato Dario De Lisi, ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 2 marzo 2022) Masseria Fruttirossi, l’azienda di Castellaneta Marina leader italiana nella coltivazione e trasformazione del melograno, ha donato al Redi“SS.” di, intitolato a Nadia Toffa, la prima di una serie di forniture di bottiglie di succo di. Le bottiglie sono state consegnate all’Associazione “Simba” che ha promosso l’iniziativa benefica, subito “sposata” dall’azienda; le volontarie e i volontari di Simba operano da anni a favore deidei reparti di Pediatria e di“Nadia Toffa” del SS, supportandone anche i familiari e i caregiver. È stato Dario De Lisi, ...

