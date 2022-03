(Di mercoledì 2 marzo 2022) Parlando in una diretta live organizzata su Instagram il centrocampista dell'e della nazionale cilena, Arturo, non si è...

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco… - Inter_en : ?? | SUBS 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33… - Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 32 Dimarco, 36 Darmi… - sportli26181512 : Inter, Vidal contro gli haters sui social: 'Sono delle m.., hanno faccia da pagliacci e parlano pure': Parlando in… - cmdotcom : #Inter, #Vidal contro gli haters sui social: 'Sono delle m.., hanno faccia da pagliacci e parlano pure'… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Vidal

TUTTO mercato WEB

Non subito, ma gradualmente' e poi: 'è uno che ci tiene all'. Ha addirittura fatto una stories con le faccine da pagliaccio a un titolo della Gazzetta che lo criticava, lui si che dimostra ...SOLO IL VICE NON BASTA - Un problema che l'si porta dietro da tempo, complice la condizione fisica ormai lontana dai tempi migliori di Arturo, i problemi avuti a inizio stagione da Sensi ...Vidal negli ultimi giorni è molto attivo. Più fuori dal campo che sul rettangolo di gioco. Il centrocampista cileno, particolarmente criticato nelle ultime uscite in maglia Inter, risponde a modo suo ...Ecco l'analisi dell'ex Commissario Tecnico della Nazionale Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport dopo il derby ...