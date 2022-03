Il Paradiso delle Signore 6 | spoiler 4 marzo | Salvatore rispetta i tempi di Irene

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’appuntamento con Il6 continua senza sosta. Le anticipazioni riguardanti la puntata che andrà in onda in prima visione su RaiUno nel corso della giornata di venerdì 42022, si soffermano su Vittorio. Il signor Conti sarà chiamato a dover condividere il grande magazzino con Dante, l’uomo che considera il suo peggior nemico. Umberto cercherà di mettere su un piano per colpire Romagnoli, ma non andrà a buon fine. Anna troverà comprensione in, quest’ultimo oltre a mostrarsi premuroso nei riguardi di, darà loro tutto il tempo necessario per trasferirsi. Maria continuerà a stare male per Rocco, che deciderà di seguire il consiglio di Stefania. Facciamo insieme il punto della situazione. Il...