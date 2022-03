Francesco Facchinetti racconta di Stefano | arrivato in macchina al confine ucraino per salvare la fidanzata

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 2 marzo 2022) È ormai passata una settimana dallo scoppio del conflitto in Ucraina a seguito dell’invasione russa, mentre da una parte imperversa la guerra e continuano le attività sul piano diplomatico, dall’Ucraina arrivano le storie più disparate. Ci sono donne che si riuniscono nelle piazze per preparare le bombe molotov insieme ai soldati e ai volontari, famiglie che si separano perché i mariti o i padri scelgono di restare a combattere mentre i bambini vengono messi al sicuro con le madri. C’è la storia della piccola Mia, nata durante un bombardamento nelle gallerie della metro di Kiev, oppure quella di Oleksii Potiomkin, primo ballerino dell’Opera che ha smesso i panni del teatro e della danza e ha scelto di indossare una divisa e imbracciare un fucile. Sono storie di persone, cittadini comuni che hanno scelto di combattere per la loro terra e per una libertà che sono disposti a difendere ...