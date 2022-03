FIFA 22: Obiettivo STELLE D’ARGENTO: RUTTER (Di mercoledì 2 marzo 2022) Scopri come completare l’Obiettivo STELLE D’ARGENTO: RUTTER SILVER STAR rilasciato nel corso della 4° stagione di FIFA 22 STELLE D’ARGENTO: RUTTER Premio Finale: x1 RUTTER SILVER STAR SERIES (Non scambiab.) Scadenza: 9 marzo 2022 Obiettivi e premi VINCINE 4 Vinci 4 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. SEGNANE 8 Segna 8 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge argento PIEDE DEBOLE MAGICO Fornisci assist in 5 partite differenti usando giocatori con un punteggio piede debole di 4 STELLE in Amichevoli FUT Live: Lounge argento Ricordiamo che completando gli obiettivi, oltre ai pacchetti, ove previsti, si ottengono anche dei punti XP, utili per riscattare i premi stagionali L'articolo ... Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Scopri come completare l’SILVER STAR rilasciato nel corso della 4° stagione di22Premio Finale: x1SILVER STAR SERIES (Non scambiab.) Scadenza: 9 marzo 2022 Obiettivi e premi VINCINE 4 Vinci 4 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. SEGNANE 8 Segna 8 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge argento PIEDE DEBOLE MAGICO Fornisci assist in 5 partite differenti usando giocatori con un punteggio piede debole di 4in Amichevoli FUT Live: Lounge argento Ricordiamo che completando gli obiettivi, oltre ai pacchetti, ove previsti, si ottengono anche dei punti XP, utili per riscattare i premi stagionali L'articolo ...

