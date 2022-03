Dona al 45525, il numero solidale per inviare aiuti in Ucraina: raccolti oltre un 1milione di euro in 2 giorni (Di mercoledì 2 marzo 2022) ... Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali; - 5 o 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali; - 5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa Twt, ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 2 marzo 2022) ... Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali; - 5 o 10alcon chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali; - 5alcon chiamata da rete fissa Twt, ...

Advertising

giusmo1 : Ucraina, dona al 45525: il numero solidale per inviare aiuti alla popolazione colpita dalla guerra - RaiNews : Per aiutare i bambini e le famiglie dell'Ucraina sostieni Croce Rossa Italiana, Unhcr e Unicef: fino al 6 marzo don… - infoitinterno : Dona al 45525, il numero solidale per inviare aiuti in Ucraina: raccolti oltre un 1milione di euro in 2 giorni - robertagallera1 : RT @LaStampa: Dona al 45525, il numero solidale per inviare aiuti in Ucraina: raccolti oltre un 1milione di euro in 2 giorni - il_piccolo : Dona al 45525, il numero solidale per inviare aiuti in Ucraina: raccolti oltre un 1milione di euro in 2 giorni -