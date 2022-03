Covid: Istat-Iss, da inizio pandemia eccesso di mortalità di 178mila decessi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute)() - Da inizio pandemia, a marzo 2020, fino a gennaio 2022 l'eccesso di mortalità totale in Italia, rispetto alla media 2015-2019, è stato di 178mila decessi, con gran parte dell'eccesso del 2021 osservato nel primo quadrimestre quando la copertura vaccinale era ancora molto bassa. Lo rileva il settimo rapporto congiunto sull'impatto dell'epidemia sulla mortalità totale dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) e dell'Istituto superiore di sanità (Iss), pubblicato oggi. L'eccesso di mortalità associato alla pandemia riguarda la differenza tra morti complessive per qualsiasi causa dall'inizio della pandemia e il trend ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute)() - Da, a marzo 2020, fino a gennaio 2022 l'ditotale in Italia, rispetto alla media 2015-2019, è stato di, con gran parte dell'del 2021 osservato nel primo quadrimestre quando la copertura vaccinale era ancora molto bassa. Lo rileva il settimo rapporto congiunto sull'impatto dell'epidemia sullatotale dell'Istituto nazionale di statistica () e dell'Istituto superiore di sanità (Iss), pubblicato oggi. L'diassociato allariguarda la differenza tra morti complessive per qualsiasi causa dall'dellae il trend ...

