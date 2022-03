Così un solo uomo, Zelensky, ha deviato il corso della storia (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Mai Così tanti dovettero Così tanto a Così pochi”, disse Winston Churchill nel suo celebre discorso riferendosi all’eroismo dei militari della Royal Air Force che stavano combattendo nei cieli inglesi contro la Luftwaffe per bloccare l’invasione nazista. Nel caso dell’invasione russa dell’Ucraina, il cui esito è ancora in bilico tra la salvezza e la devastazione, i “pochi” a cui gli ucraini e gli europei devono tantissimo sono in realtà un solo individuo: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “La risposta dell’Europa è stata pronta, ferma, rapida, forte e unita soprattutto”, ha detto ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento, peraltro di alto profilo, nella discussione parlamentare sulla crisi ucraina. In realtà non è andata proprio ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Maitanti dovetterotanto apochi”, disse Winston Churchill nel suo celebre disriferendosi all’eroismo dei militariRoyal Air Force che stavano combattendo nei cieli inglesi contro la Luftwaffe per bloccare l’invasione nazista. Nel caso dell’invasione russa dell’Ucraina, il cui esito è ancora in bilico tra la salvezza e la devastazione, i “pochi” a cui gli ucraini e gli europei devono tantissimo sono in realtà unindividuo: il presidente ucraino Volodymyr. “La risposta dell’Europa è stata pronta, ferma, rapida, forte e unita soprattutto”, ha detto ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento, peraltro di alto profilo, nella discussione parlamentare sulla crisi ucraina. In realtà non è andata proprio ...

