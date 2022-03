C'erano dei sospetti, ma il regista di The Batman non si sbilancia: sarà il pubblico decidere. (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sensuale e bisessuale. Zoë Kravitz conferma le voci sui gusti di Catwoman – da domani al cinema in The Batman: l’amica-nemica di Bruce Wayne è bisessuale. Almeno secondo lei, poiché tra carta e trasposizioni cinematografiche le varianti della personalità di Selina Kyle sono tante. Ma il film di Matt Reeves sembra non lasciare molto dubbi. Zoë Kravitz: vita e carriera guarda le foto Leggi anche › “The Batman”, a Londra la première del film con Robert Pattinson e Zoe Kravitz ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sensuale e bisessuale. Zoë Kravitz conferma le voci sui gusti di Catwoman – da domani al cinema in The: l’amica-nemica di Bruce Wayne è bisessuale. Almeno secondo lei, poiché tra carta e trasposizioni cinematografiche le varianti della personalità di Selina Kyle sono tante. Ma il film di Matt Reeves sembra non lasciare molto dubbi. Zoë Kravitz: vita e carriera guarda le foto Leggi anche › “The”, a Londra la première del film con Robert Pattinson e Zoe Kravitz ...

