Assegno unico e universale per figli a carico: come si presenta la domanda, erogazione dei benefici. Chiarimenti INPS (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1 marzo 2022, ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico. L’INPS, col messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, ha comunicato il rilascio della procedura informatica per la presentazione delle istanze relative al beneficio economico in oggetto. Vediamo, quindi, come si effettua l’istanza, se non lo si è già fatto, e come sarà erogato il beneficio, con alcune importanti specificazioni nel caso di genitori separati/divorziati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1 marzo 2022, ha istituito l’per i. L’, col messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, ha comunicato il rilascio della procedura informatica per lazione delle istanze relative alo economico in oggetto. Vediamo, quindi,si effettua l’istanza, se non lo si è già fatto, esarà erogato ilo, con alcune importanti specificazioni nel caso di genitori separati/divorziati. L'articolo .

