Armi all’Ucraina: elenco pubblicato sul Corriere della sera, protestano Lega e FdI (Di mercoledì 2 marzo 2022) Deidda (FdI) ha ricordato che il governo ha affermato che l'elenco degli armamenti inviato a Kiev "e' stato secretato per ragioni di sicurezza nazionale" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 2 marzo 2022) Deidda (FdI) ha ricordato che il governo ha affermato che l'degli armamenti inviato a Kiev "e' stato secretato per ragioni di sicurezza nazionale" L'articolo proviene da Firenze Post.

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - lauraboldrini : Ho votato a favore della risoluzione sull'aggressione di #Putin all'#Ucraina: serve massima compattezza. Non ho v… - emiliomagrini : RT @Avvenire_Nei: Guerra. Dai missili Stinger ai mortai, armi per 150 milioni all'Ucraina - eowyn962010 : RT @michele_geraci: Quindi: Noi mettiamo #sanzioni cosi gli italiani pagano #UE passa armi all’#Ucraina attirandoci anatema da #Russia… -