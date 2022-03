Uomini e Donne: La Sorella di Gemma Contro Tina! (Di martedì 1 marzo 2022) Tina Cipollari e Gemma Galgani non sono di certo migliori amiche. L’opinionista non perde occasione per attaccare la dama torinese e a difendere Gemma ora, è scesa in campo la Sorella Silvana. La donna ha detto ciò che pensa di Tina, svelando anche qualche lato di Gemma che magari non tutti conoscono. Ecco quello che ha dichiarato la signora Silvana su Uomini e Donne Magazine! La Sorella di Gemma svela qualche retroscena sulla dama Non bastava Gemma Galgani, ora anche la Sorella della dama torinese ha voluto dire la sua su Tina Cipollari. Proprio così, la signora Silvana, Sorella minore della nostra Gemma, ha detto ciò che pensa della Cipollari, alla luce dei continui attacchi che ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 1 marzo 2022) Tina Cipollari eGalgani non sono di certo migliori amiche. L’opinionista non perde occasione per attaccare la dama torinese e a difendereora, è scesa in campo laSilvana. La donna ha detto ciò che pensa di Tina, svelando anche qualche lato diche magari non tutti conoscono. Ecco quello che ha dichiarato la signora Silvana suMagazine! Ladisvela qualche retroscena sulla dama Non bastavaGalgani, ora anche ladella dama torinese ha voluto dire la sua su Tina Cipollari. Proprio così, la signora Silvana,minore della nostra, ha detto ciò che pensa della Cipollari, alla luce dei continui attacchi che ...

Advertising

riotta : Su @repubblica commoventi interviste con ucraini che lasciano l'Italia per combattere in patria. Una mamma 'preferi… - mauroberruto : Proteste contro la guerra in 61 città russe, oltre 6.000 persone arrestate. Tante donne e uomini di sport, musica,… - AlexBazzaro : Sono certo che uomini e donne dei salotti bene saranno i primi a mettere a disposizione dei profughi ucraini che sc… - crochets_monia : @dert86 @Paola_la_gatta @fanpage Lascia perdere. Non puoi convincere una che nella foto mette il gattino tenerone e… - sedmagis : L’inverno di Kiev e noi, donne e uomini del diritto -