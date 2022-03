Ucraina: Fornaro, 'ok Leu su sanzioni e invio armi ma ci sia anche rilancio azione diplomatica' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Confermiamo il leale sostegno alle iniziative assunte dal governo e dall'Europa. Non esistono ragioni nè storiche, nè politiche, nè di sicurezza che possano giustificare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Quindi è stata giusta la risposta decisa e rapida: non potevamo girarci dall'altra parte. Il volere la pace non può significare non vedere la differenza tra aggressori e aggrediti". Così Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera, nelle dichiarazioni voto dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sull'Ucraina. "C'è il nostro assenso anche su una scelta difficile e che le dilania le coscienze" ovvero l'invio di armi. Giusto agire sulle sanzioni economiche. "L'opzione della deterrenza militare e quella finanziare non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Confermiamo il leale sostegno alle iniziative assunte dal governo e dall'Europa. Non esistono ragioni nè storiche, nè politiche, nè di sicurezza che possano giustificare l'invasione dell'da parte della Russia. Quindi è stata giusta la risposta decisa e rapida: non potevamo girarci dall'altra parte. Il volere la pace non può significare non vedere la differenza tra aggressori e aggrediti". Così Federico, capogruppo di Leu alla Camera, nelle dichiarazioni voto dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sull'. "C'è il nostro assensosu una scelta difficile e che le dilania le coscienze" ovvero l'di. Giusto agire sulleeconomiche. "L'opzione della deterrenza militare e quella finanziare non ...

