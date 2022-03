Spartak Mosca-Lipsia annullata, Tedesco: “Sollevato per decisione UEFA” (Di martedì 1 marzo 2022) Le parole del tecnico del Lipsia, Domenico Tedesco, sulla decisione di UEFA e FIFA di annullare il match contro lo Spartak Mosca Leggi su mediagol (Di martedì 1 marzo 2022) Le parole del tecnico del, Domenico, sulladie FIFA di annullare il match contro lo

Advertising

Mediagol : Spartak Mosca-Lipsia annullata, Tedesco: “Sollevato per decisione UEFA” - JastemmoColNAP_ : aspettate... ma se lo spartak mosca è stato escluso dall'Europa League... significa che rimane un posto libero... e… - sportal_it : Paolo Vanoli resta in Russia: non lascia lo Spartak Mosca - ImpieriFilippo2 : RT @Eurosport_IT: La guerra in Ucraina sta cambiando anche gli scenari dello sport: Spartak Mosca escluso dall'Europa League. Potrebbe esse… - contrasti_sport : ?? Qualche riflessione sui recenti provvedimenti adottati da #UEFA #FIFA e #CIO nei confronti della #Russia. L'edi… -