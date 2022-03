“Non guidare con Putin, vai in bici!”, spopola il meme ucraino sui social (Di martedì 1 marzo 2022) “Quando guidi un’auto, guidi con Putin! – Vai sulla tua bicicletta oggi!”. E’ la frase del meme che sta girando in queste ore sui social, adattamento di un manifesto di propaganda bellica americana degli anni ’40. E’ opera di un utente anonimo di Twitter, @no face, e in Italia è stato rilanciato dal sito di ciclismo Bikeitalia. Il meme è stato adattato ad uno del 1943, che aveva come protagonista la campagna contro Hitler Il meme è stato preso dal manifesto originale, disegnato nel 1943 da Weimer Pursell per l’Ufficio dell’Amministrazione dei prezzi Usa. Diceva “Quando guidi da solo, guidi con Hitler – Iscriviti oggi a un Club di mobilità condivisa”. Era un invito agli automobilisti americani a viaggiare in gruppo, per risparmiare il carburante, necessario per lo sforzo bellico. @no face ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) “Quando guidi un’auto, guidi con! – Vai sulla tua bicicletta oggi!”. E’ la frase delche sta girando in queste ore sui, adattamento di un manifesto di propaganda bellica americana degli anni ’40. E’ opera di un utente anonimo di Twitter, @no face, e in Italia è stato rilanciato dal sito di ciclismo Bikeitalia. Ilè stato adattato ad uno del 1943, che aveva come protagonista la campagna contro Hitler Ilè stato preso dal manifesto originale, disegnato nel 1943 da Weimer Pursell per l’Ufficio dell’Amministrazione dei prezzi Usa. Diceva “Quando guidi da solo, guidi con Hitler – Iscriviti oggi a un Club di mobilità condivisa”. Era un invito agli automobilisti americani a viaggiare in gruppo, per risparmiare il carburante, necessario per lo sforzo bellico. @no face ha ...

