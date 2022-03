Michelle Hunziker | il lato B è perfetto | la stessa posa a trent' anni dallo spot di intimo

(Di martedì 1 marzo 2022) Un tuffo la passato per, in vacanza alle Maldive con le figlie, ha regaai follower uno scatto che nellaricorda la famosa pubblicità per l'abbigliamento...

Advertising

telodogratis : Michelle Hunziker ri(mostra) il lato b come nello spot “Roberta”. Il commento di Aurora è da incorniciare - infoitcultura : Michelle Hunziker, tra disagi, insonnia ed incubi. Cosa succede alla famosa conduttrice? - infoitcultura : Michelle Hunziker ha lasciato l’Italia: “Provo disagio ma devo staccare” - infoitcultura : Michelle Hunziker sta male? Periodo difficile: le parole fanno preoccupare - infoitcultura : Michelle Hunziker alle Maldive, quanto costa a notte il resort ultra-lusso: roba proibita ai comuni mortali -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Un tuffo la passato per, in vacanza alle Maldive con le figlie, ha regalato ai follower uno scatto che nella posa ricorda la famosa pubblicità per l'abbigliamento intimo che l'ha resa famosa &...sarebbe furibonda perché Tomaso Trussardi si starebbe 'consolando' a Cortina in casa sua con Elisabetta Franchi . La conduttrice svizzera, che il 18 gennaio ha annunciato di essersi ...Un tuffo la passato per Michelle Hunziker. Michelle, in vacanza alle Maldive con le figlie, ha regalato ai follower uno scatto che nella posa ricorda la famosa pubblicità ...Michelle Hunziker in vacanza sfoggia un corpo davvero mozzafiato e infiamma totalmente il web, in bikini è bella da impazzire e fa sognare i fan.