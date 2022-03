Ghiaccio | Turi | studenti spingono il pullman per andare a scuola A Castellana Grotte

Advertising

Il pullman delle ferrovie sud est è stato tradito da una striscia di ghiaccio sull'asfalto. Gli studenti, saliti a Turi verso Castellana Grotte, hanno spinto l'autobus. Sono riusciti a rimetterlo in carreggiata per proseguire il tragitto e sono arrivati a scuola in ...