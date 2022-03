Fabrizio Corona e Sophie Codegoni | al GF Vip la reazione di Alessandro Basciano

(Di martedì 1 marzo 2022) Ultima diretta del GF Vip 6 impegnativa per, che è stato poi eliminato dalla Casa con un televoto flash. Non solo lo scontro fortissimo con Nathaly Caldonazzo, nel corso della 45esima puntata ha anche scoperto la storia di. Alfonso Signorini l’aveva anticipata qualche ora prima di collegarsi con i vipponi, poi ha chiamato la coppia nella Mistery. Lì ha mostrato a entrambi le foto pubblicate nell’ultimo numero di Chi che ritraggono appunto la ex tronista di UeD con l’ex re dei paparazzi. E, soprattutto, ha letto ae alla sua fidanzata alcune parti dell’intervista. “La nostra storia è imparagonabile – ha detto– Stare con me è ...

GrandeFratello : Il rapporto tra Sophie e Fabrizio Corona. 'Sono qui e ti aspetto'... queste sono le parole di Fabrizio, in un'inter… - GrandeFratello : Sophie ha modo di commentare le sue foto con Fabrizio Corona... una storia totalmente archiviata? Di certo, in Ales…

