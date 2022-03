Bucchioni: "Staremmo parlando di un Milan che sta per vincere lo scudetto senza i 5 punti che gli mancano fra Spezia e Udinese" (Di martedì 1 marzo 2022) Goal News Milan sulla corsa allo scudetto! Fra Spezia e Udinese i rossoneri hanno ottenuto 5 punti che li portano a -1 dalla Juventus capolista.? Enzo Buccioni, parlando a Top Calcio 24, parla del Milan e degli errori arbitrali che hanno colpito i rossoneri in questo torneo. Buccioni ha detto: "Io non sono coinvolto nel complotto, ma è chiaro che c'è più lavoro da fare dal punto di vista arbitrale. Il Milan sta lottando per la Serie A, in Serie A non si può giocare cinque o dieci. Il i ragazzi del gioco vengono ad arbitrare. È impossibile! Marchetti e Serra sono un esempio. In alcune partite, soprattutto nel finale di stagione, è richiesto un arbitro esperto. L'arbitro perfetto non esiste, ma i livelli di gestione non tornano da me .Arbitri che non ... Leggi su goalnews (Di martedì 1 marzo 2022) Goal Newssulla corsa allo! Frai rossoneri hanno ottenuto 5che li portano a -1 dalla Juventus capolista.? Enzo Buccioni,a Top Calcio 24, parla dele degli errori arbitrali che hanno colpito i rossoneri in questo torneo. Buccioni ha detto: "Io non sono coinvolto nel complotto, ma è chiaro che c'è più lavoro da fare dal punto di vista arbitrale. Ilsta lottando per la Serie A, in Serie A non si può giocare cinque o dieci. Il i ragazzi del gioco vengono ad arbitrare. È impossibile! Marchetti e Serra sono un esempio. In alcune partite, soprattutto nel finale di stagione, è richiesto un arbitro esperto. L'arbitro perfetto non esiste, ma i livelli di gestione non tornano da me .Arbitri che non ...

Advertising

sportli26181512 : Bucchioni: 'Staremmo parlando di un Milan che sta per vincere lo scudetto senza i 5 punti che gli mancano fra Spezi… - Milanistiblog : RT @MilanNewsit: Bucchioni: 'Staremmo parlando di un Milan che sta per vincere lo scudetto senza i 5 punti che gli mancano fra Spezia e Udi… - mvcalcio : RT @MilanNewsit: Bucchioni: 'Staremmo parlando di un Milan che sta per vincere lo scudetto senza i 5 punti che gli mancano fra Spezia e Udi… - LucarellaAndrea : RT @MilanNewsit: Bucchioni: 'Staremmo parlando di un Milan che sta per vincere lo scudetto senza i 5 punti che gli mancano fra Spezia e Udi… - MilanNewsit : Bucchioni: 'Staremmo parlando di un Milan che sta per vincere lo scudetto senza i 5 punti che gli mancano fra Spezi… -