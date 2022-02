Un teatro ecologico e a pedali per tempi d’estinzione

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 1 marzo 2022) «Siamo solo all’inizio di un percorso, era importante cominciare a fare qualcosa» afferma Claudio Longhi, direttore artistico del Piccolo di Milano durante la conferenza stampa di presentazione di Uno spettacolo per chi vive indi estinzione, realizzato dalla compagnia lacasadargilla e in programmazione dal 3 al 27 marzo alstudio Melato. Il cuore del progetto è infatti la sostenibilità ambientale, non intesa semplicemente come un tema della drammaturgia ma come ripensamento dei meccanismi produttivi necessari alla messa in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.