**Ucraina: De Zerbi, 'popolo sta dando lezioni di cosa vuol dire orgoglio e dignità a Occidente'** (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Onestamente la paura era di far soffrire le persone che erano a casa in Italia perché io la paura ce l'avevo ma non mi era mai venuto il dubbio di non tornare. In Ucraina nessuno si aspettava un attacco di questo tipo. Il campionato di calcio non è stato mai sospeso e non c'è stata l'eventualità di poterlo sospendere. Dispiace per quel popolo che in questi giorni sta dando lezioni di cosa vuol dire l'orgoglio ,la dignità e il senso di appartenenza a tutto l'Occidente". Sono le parole del tecnico dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi a Sky al suo rientro in Italia su quanto sta avvenendo in Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Onestamente la paura era di far soffrire le persone che erano a casa in Italia perché io la paura ce l'avevo ma non mi era mai venuto il dubbio di non tornare. In Ucraina nessuno si aspettava un attacco di questo tipo. Il campionato di calcio non è stato mai sospeso e non c'è stata l'eventualità di poterlo sospendere. Dispiace per quelche in questi giorni stadil',lae il senso di appartenenza a tutto l'". Sono le parole del tecnico dello Shakhtar Donetsk Roberto Dea Sky al suo rientro in Italia su quanto sta avvenendo in Ucraina.

Advertising

MCriscitiello : ?? Finalmente una gran bella notizia: De Zerbi e il suo staff hanno superato la frontiera e lasciato definitivament… - fanpage : Roberto De Zerbi e il suo staff italiano si trovano ancora in Ucraina, anche dopo che i giocatori brasiliani del cl… - DiMarzio : #Ucraina, Roberto #DeZerbi ha lasciato Kiev con il suo staff: in nottata previsto l'arrivo alla frontiera - MCalcioNews : Guerra in Ucraina, De Zerbi esclama molto provato: 'Nessuno si aspettava che accadesse tutto ciò' - TV7Benevento : **Ucraina: De Zerbi, 'popolo sta dando lezioni di cosa vuol dire orgoglio e dignità a Occidente'** -… -