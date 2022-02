Torna domani sera Il Salone delle Meraviglie 5 su Real Time (Di lunedì 28 febbraio 2022) IL Salone delle Meraviglie 5, SU Real Time – ANTICIPAZIONI MARTEDI’ 1 MARZO Il docu-Reality sul mondo di Federico Fashion Style prodotto da PESCI COMBATTENTI per Discovery Italia Federico Fashion style Torna martedì 1 marzo, con due imperdibili episodi del Salone delle Meraviglie 5, che anche in questa edizione si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della rete. Il programma cult, Realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, vi aspetta su Real Time con il tradizionale doppio orario alle 22:40 e alle 23:10. Amatissimo dai social, ma anche dai salotti televisivi Federico è sempre più ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022) IL5, SU– ANTICIPAZIONI MARTEDI’ 1 MARZO Il docu-ity sul mondo di Federico Fashion Style prodotto da PESCI COMBATTENTI per Discovery Italia Federico Fashion stylemartedì 1 marzo, con due imperdibili episodi del5, che anche in questa edizione si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della rete. Il programma cult,izzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, vi aspetta sucon il tradizionale doppio orario alle 22:40 e alle 23:10. Amatissimo dai social, ma anche dai salotti televisivi Federico è sempre più ...

Advertising

LRVicenza : #Ufficiale: Christian #Maggio torna a vestire la maglia biancorossa? Il giocatore sosterrà domani le visite mediche… - BernardusGui : - non resti per redigere il testo di protesta contro la Russia brutta e cattiva? - ehm no... vado un attimino a pro… - titzbiltz : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1 @mbmarino… - nyctovphile : la pacchia finisce oggi comunque, tornata in italia e domani si torna anche a lavoro. non ce la posso fare già... - MezzogiornoRai1 : ?? Grazie per essere stati con noi e buon inizio settimana! #ÈSempreMezzogiorno torna domani alle 11:55 in diretta… -