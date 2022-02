Tiziano Ferro è diventato papà di Margherita e Andres | l’annuncio su Instagram

Leggi su dilei

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ci sono emozioni che sono travolgenti, uniche e preziose, attimi di gioia che restano per sempre impressi nella memoria. Ealcuni di questi istanti rari li ha voluti condividere con i suoi fan. Perché la felicità a volte è troppo grande per tenerla tutta per sé. Così l’ha raccontata al mondo: lui e il compagno Victor sono diventati genitori di un bimbo e una bimba. Una notizia bellissima che ha condiviso supubblicando un emozionante scatto in bianco e nero che li ritrae tutti e quattro insieme., il post suconUna foto in bianco e nero nella quale è ritratta la sua famiglia, è quella cheha pubblicato sul proprio account. Un’immagine ...