Solidarietà ai profughi ucraini | ma ricordiamoci le lezioni della storia

Sir Pelham Grenville Wodehouse è stato un famoso umorista inglese del primo '900. Nel 1914 scrisse un articolo umoristico (The wondrous ambassador) sulla rivista inglese The Evening Post dedicato a Herr Heinrich Von Bernstorff, rampollo del Conte Von Bernstorff al quale si deve un involontario aiuto all'ascesa politica di Otto Von Bismarck al cancellierato prussiano e al rango di ministro degli esteri. L'ambasciatore tedesco negli Stati Uniti è noto alle cronache storiche per essere stato il regista o il coprotagonista di numerose azioni di sabotaggio tedesche, sotto un'apparenza di cordiale amabilità, contro la produzione bellica americana, sino alla sua espulsione nel 1917 ed all'entrata in guerra degli USA a fianco delle potenze dell'Intesa. Fra i casi più clamorosi: il tour propagandistico dell'equipaggio di un U Boote spuntato a New York e che, in realtà, trasportava esplosivi ...

