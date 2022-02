Sci di fondo, Coppa del Mondo Oslo 2022: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 28 febbraio 2022) Era mancata per un anno, ma stavolta torna: è l’accoppiata di Holmenkollen, 30 km per le donne al sabato e 50 per gli uomini alla domenica. Tecnica classica per le due celebratissime mass start che in Norvegia sono un evento, di cui le competizioni sono anche minima parte. Ci sarà però una situazione del tutto particolare: i fondisti e le fondiste della Russia non sono persone grate. Questo a causa dell’invasione russa in Ucraina attualmente in corso. Una situazione che coinvolge anche le sprint di Drammen di metà settimana. Nei fatti, si tratta di un allineamento a numerose simili decisioni in altri ambiti. Alexander Bolshunov non potrà così vincere tre volte di fila, cosa che solo in tre hanno saputo fare. Tra le donne si ricordano le due vittorie di Stefania BelMondo, tra gli uomini unico italiano a vincere Pietro Piller Cottrer nel 1997. Sci di ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Era mancata per un anno, ma stavolta torna: è l’accoppiata di Holmenkollen, 30 km per le donne al sabato e 50 per gli uomini alla domenica. Tecnica classica per le due celebratissime mass start che in Norvegia sono un evento, di cui le competizioni sono anche minima parte. Ci sarà però una situazione del tutto particolare: i fondisti e le fondiste della Russia non sono persone grate. Questo a causa dell’invasione russa in Ucraina attualmente in corso. Una situazione che coinvolge anche le sprint di Drammen di metà settimana. Nei fatti, si tratta di un allineamento a numerose simili decisioni in altri ambiti. Alexander Bolshunov non potrà così vincere tre volte di fila, cosa che solo in tre hanno saputo fare. Tra le donne si ricordano le due vittorie di Stefania Bel, tra gli uomini unico italiano a vincere Pietro Piller Cottrer nel 1997. Sci di ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Therese, hai vinto un'altra medaglia!' ???? La norvegese ci regala uno dei momenti più belli di queste Olimpiadi:… - MasashiKohmura : RT @FisiTrentino: Prime giornate di gare ai campionati mondiali juniores e under 23 di sci di fondo in programma a Lygna, in Norvegia. In e… - FondoItalia : Sci di Fondo - Le emozioni di Elia Barp: 'È stato un urlo di liberazione' - Gazzetta_it : Immensa Johaug: dai 3 ori olimpici alla vittoria numero 8 in Coppa del Mondo #scifondo - beltrauno : Giornata fredda e bellissima oggi. Sport in famiglia… alla scoperta della valle del Reno Anteriore con gli sci di f… -