La pressione ha divorato persino Djokovic, i tifosi del Napoli non vogliono capirlo (Di lunedì 28 febbraio 2022) A chi si lamenta ancora delle occasioni perse va ricordato che a calcio giocano anche gli avversari. E la vittoria a tutti i costi non la garantisce nessuno. E che talvolta i pareggi sono meglio delle sconfitte. Sembra lapalissiano, ma in tanti non lo ricordano. E a quelli che ancora discutono della punizione di Ounas all’ultimo minuto contro l’Inter, va ricordato che i pareggi possono diventare ottimi soprattutto negli scontri diretti. Perché il Napoli è ancora lì, anzi è ancora più su. Perché il Napoli avrà anche perso le sue occasioni, ma in un campionato che ricorda sempre più il tressette a perdere, l’importante è non allontanarsi mai dal vertice. Anzi, qualche volta stare coperti è pure meglio, perché riduce l’ansia e fa lavorare più tranquilli. Sì, l’ansia. Qualcuno dirà la solita frase fatta, ironizzando sui giovanotti milionari che soffrono ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) A chi si lamenta ancora delle occasioni perse va ricordato che a calcio giocano anche gli avversari. E la vittoria a tutti i costi non la garantisce nessuno. E che talvolta i pareggi sono meglio delle sconfitte. Sembra lapalissiano, ma in tanti non lo ricordano. E a quelli che ancora discutono della punizione di Ounas all’ultimo minuto contro l’Inter, va ricordato che i pareggi possono diventare ottimi soprattutto negli scontri diretti. Perché ilè ancora lì, anzi è ancora più su. Perché ilavrà anche perso le sue occasioni, ma in un campionato che ricorda sempre più il tressette a perdere, l’importante è non allontanarsi mai dal vertice. Anzi, qualche volta stare coperti è pure meglio, perché riduce l’ansia e fa lavorare più tranquilli. Sì, l’ansia. Qualcuno dirà la solita frase fatta, ironizzando sui giovanotti milionari che soffrono ...

Advertising

napolista : La pressione ha divorato persino Djokovic, i tifosi del Napoli non vogliono capirlo L’ambiente Napoli segue propri… - Roblib63 : @napolista @Chiariello_CS Il Napoli non era stanco e non era svogliato. Era semplicemente divorato dalla tensione… -