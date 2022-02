Kabir Bedi senza freni sull’Italia che l’ha accolto: “E’ per me un paese che…” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Kabir Bedi è da qualche giorno fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Un’esperienza importante, sicuramente assai diversa dalle tante provate nella sua vita. Di questo e di tanto altro ha parlato con Silvia Toffanin a Verissimo. Il 21 febbraio ha salutato il resto della compagnia del Grande Fratello Vip ed è uscito dalla casa. Lo ha fatto alla sua maniera, con stile, ringraziando tutti e definendo quell’esperienza una delle più interessanti della sua vita. Non sempre tutto è filato via liscio con gli altri coinquilini, ma ora ha soltanto voglia di riprendersi quella libertà che gli è mancata per quasi due mesi. Kabir-Bedi-AltranotiziaKabir Bedi, nel frattempo, ha voluto fermarsi nello studio di Verissimo, accolto dallo stile e dall’eleganza di ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022)è da qualche giorno fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Un’esperienza importante, sicuramente assai diversa dalle tante provate nella sua vita. Di questo e di tanto altro ha parlato con Silvia Toffanin a Verissimo. Il 21 febbraio ha salutato il resto della compagnia del Grande Fratello Vip ed è uscito dalla casa. Lo ha fatto alla sua maniera, con stile, ringraziando tutti e definendo quell’esperienza una delle più interessanti della sua vita. Non sempre tutto è filato via liscio con gli altri coinquilini, ma ora ha soltanto voglia di riprendersi quella libertà che gli è mancata per quasi due mesi.-Altranotizia, nel frattempo, ha voluto fermarsi nello studio di Verissimo,dallo stile e dall’eleganza di ...

Advertising

infoitcultura : Ha recitato al fianco di Kabir Bedi nel mitico ‘Sandokan’, ma che fine ha fatto oggi? - infoitcultura : Kabir Bedi in lacrime, non riesce a superarlo: il dolore è troppo grande - tuttopuntotv : Verissimo, Kabir parla della morte del figlio e svela chi vuole vinca il GF Vip #GFVip6 #GFVip #kabirbedi #gfvip… - ParliamoDiNews : Verissimo, Kabir Bedi si racconta e svela chi vuole che vinca il Gf Vip 6 #Barù #KabirBedi #SilviaToffanin - PasqualeMarro : #KabirBedi: “La sua morte una ferita eterna, mi sento in colpa” -