Highlights e gol Modena-Pescara 1-0 | girone B Serie C 2021 2022 VIDEO

(Di martedì 1 marzo 2022) Match interessante anche se non troppo spettacolare quello trache si chiude con una vittoria casalinga per 1-0. Un solo gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match fondamentale.che, con questo vittoria, allunga in classifica sulla Reggiana, andando a + 5. Quinto posto invece per il, in piena zona play-off. LA CRONACA LIVE DEL MATCH IL RIASSUNTO DELLA GARA SportFace.

Match interessante anche se non troppo spettacolare quello tra Modena e Pescara che si chiude con una vittoria casalinga per 1-0.