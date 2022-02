Gerry Scotti racconta | Io | Maria | Amadeus e i signori Totti

(Di lunedì 28 febbraio 2022): «La nostra tv inclusiva in un mondo di hater» La Repubblica, pagina 30, di Silvia Fumarola. «Quest’anno speravo di arrivare a Striscia la notizia in un momento di serenità, con la primavera alle porte, la rinascita. Ora mi siedo dietro quel bancone, insieme a Francesca Manzini, con lo spauracchio della terza guerra mondiale».è protagonista della nuova stagione di Canale5: da stasera sarà infatti alla guida del tg satirico di Antonio Ricci e, dal 6 marzo, condurrà Lo show dei record., nel 2020 c’era la pandemia.«Giravo da solo in auto con le indicazioni delle vie da percorrere. Avevo paura, più di quando sono stato male. Fronteggiavamo un virus sconosciuto, tornavo a casa e lasciavo i vestiti fuori: mi vengono ancora i brividi. Poi ho avuto il Covid, meno male che lo ...

si confessa in una intervista a La Repubblica. Non parla solo di tv ma anche di politica tanto che il conduttore ammette che 'dalla delusione non ho più partecipato neanche alle assemblee ...Intanto, da lunedì 28 Febbraio Silvia Toffanin non sarà più al timone di 'Striscia'. Dietro al bancone due nuovi conduttori: tornanoe Francesca Manzini. Per il conduttore questa sarà la dodicesima edizione del Tg satirico che lo vede timoniere. Per Francesca Manzini sarà invece la terza edizione che la vede in veste ...Da stasera 28 Febbraio fino a 26 Marzo tornano su Canale 5 Gerry Scotti e Francesca Manzini. Ma di pochi istanti fa la notizia che vede un cambio della guardia anche delle veline. Sul bancone in ...In diretta con Vic e Marisa, l'autore televisivo Lorenzo Campagnari ci riporta negli studi televisivi dei primi anni 90 con il mitico Gioco dei 9.