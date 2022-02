Emma parla sulla rottura con Stefano De Martino è stato un periodo infernale

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Anche se sono passati dieci anni fa l’addio diDeadancora oggi nelle interviste viene chiesto un commento sulle vicende successo tanti anni fa. Su Tik Tok è diventato virale un pezzo dell’intervista che l’artista salentina in passato ha rilasciato a Marco Marra. Il giornalista in un programma Rai ha chiesto

Advertising

PasqualeMarro : #emmamarrone parla di Stefano De Martino: “Periodo infernale…” - Emma_Punto : In ufficio il collega marinaio, al telefono con un cliente, dice: 'Dovrò rispolverare la divisa militare, il proble… - real_brown_ : @ognivoItaecosi @schlagstern Ma lo ha specificato che sono mesi che parla solo di quello e ovviamente vuole parlare… - Afrodite_emma : RT @fanpage: #RussiaUkraineConflict La Russia ha invaso l’ucraina. Vladimir Putin ha annunciato un’operazione militare nella notte: sui so… - JosephMesrie : @BiasiErika Certamente un bel film. E certamente bella la interpretazione di Emma. Ma ditemi : nessuno, dico nessun… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma parla

Blasting News Italia

Poi vaga per la città, tra la casa di riposo del padre dove conosce l'infermiera, da cui è ... Tony è spesso davanti al PC dove è in dialogo continuo con Lisa che glidurante la felicità ...Il Macdonald - Laurier Institute ha pubblicato un report , firmato dalla biologa evoluzionistaHilton , della Manchester University, concludendo: Oltre al mondo femminista ed a quello ...Emma Marrone ha parlato della fine della storia d'amore con Stefano De Martino e del periodo difficile che ha dovuto passare ...la rottura da Stefano De Martino La rottura tra Emma Marrone e Stefano De Martino (a causa del legame tra il ballerino e Belen Rodriguez) è stato un argomento discusso e di cui per mesi hanno parlato ...